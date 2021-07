Rosa Perrotta, incubo casa finito: dove vive ora e i dettagli della vicenda (Di sabato 10 luglio 2021) Gossip La coppia sbocciata a UeD è stata costretta a trasferirsi in fretta e furia: le curiosità sulla nuova abitazione in cui dimorerà Pubblicato su 10 Luglio 2021 Grandi manovre in casa Perrotta – Tartaglione: la coppia ha da pochissimo traslocato, dopo essere incappata in un incubo, dovendo fare i bagagli in fretta e furia. Rosa e Pietro, da mesi, si sono trasferiti a Milano. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. Sembrava, appunto, perché un bel giorno si sono svegliati e hanno scoperto che il maxi cantiere di fronte all’abitazione in cui dimoravano, fermo da anni, aveva ripreso i ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Gossip La coppia sbocciata a UeD è stata costretta a trasferirsi in fretta e furia: le curiosità sulla nuova abitazione in cui dimorerà Pubblicato su 10 Luglio 2021 Grandi manovre in– Tartaglione: la coppia ha da pochissimo traslocato, dopo essere incappata in unndo fare i bagagli in fretta e furia.e Pietro, da mesi, si sono trasferiti a Milano. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. Sembrava, appunto, perché un bel giorno si sono svegliati e hanno scoperto che il maxi cantiere di fronte all’abitazione in cui dimoravano, fermo da anni, aveva ripreso i ...

