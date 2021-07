Minacce di morte a Gori: il sostegno e la solidarietà al di là delle appartenenze politiche (Di sabato 10 luglio 2021) Sdegno, sconcerto e dispiacere. Tanti, tantissimi i messaggi social di solidarietà verso il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: al centro di Minacce di morte ricevute ed espresse su un cartellone rinvenuto nella mattina di venerdì 9 luglio davanti a Palazzo Frizzoni da una passante. Post e messaggi di sostegno bipartisan: dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza e minoranza. Segno di una forte stima e rispetto al di là delle diverse simpatie e appartenenze politiche. Il sindaco, invece, preferisce non commentare l’episodio. “La politica è rappresentanza, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Sdegno, sconcerto e dispiacere. Tanti, tantissimi i messaggi social diverso il sindaco di Bergamo Giorgio: al centro didiricevute ed espresse su un cartellone rinvenuto nella mattina di venerdì 9 luglio davanti a Palazzo Frizzoni da una passante. Post e messaggi dibipartisan: dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza e minoranza. Segno di una forte stima e rispetto al di làdiverse simpatie e. Il sindaco, invece, preferisce non commentare l’episodio. “La politica è rappresentanza, ...

lastknight : Un giro su #GETTR, la nuova piattaforma di #trump, regala contenuti negazionisti, odio verso ebrei e persone di col… - savagenamu : RT @k0dawari: Minacce e auguri di cancro e morte alla moglie di un giocatore, una donna è stata molestata in piazza perché ha mostrato il s… - sugacazzi : RT @k0dawari: Minacce e auguri di cancro e morte alla moglie di un giocatore, una donna è stata molestata in piazza perché ha mostrato il s… - Ivy86772030 : @FabioFranchi1 Ma cosa succede di preciso? Qualcuno riceve minacce di morte per sé e tutta la famiglia? - nocchi_rita : RT @j_gufo: Mentre Louis Enrique tifa per noi, i giornali spagnoli e il Primo Ministro onorano Raffaella Carrà, nostri connazionali rispond… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte Reggio Calabria: medici aggrediti e minacciati di morte al centro vaccinale di Pellaro Lo denuncia il consigliere regionale Domenico Giannetta "Aggrediti a calci e minacciati di morte ... espresso con tutto il garbo e la gentilezza del caso, l'uomo ha reagito con pesanti minacce alla ...

√ Madonna su Britney Spears: 'La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa!' ... si è opposto alla richiesta Jodi Montgomery, una delle tutor della figlia, di avere maggiore budget per la sua sicurezza personale a seguito di presunte minacce di "violenza e persino di morte". La ...

Denunciata per stalking dopo minacce di morte alla vicina Agenzia ANSA Non picchiò i genitori, ozierese assolto SASSARI. Era stato condannato in primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni e minacce di morte ai genitori settantenni, verbali ma anche inviate attraverso la messaggi ...

Reggio Calabria, medici aggrediti e minacciati di morte nell'hub vaccinale di Pellaro Aggrediti e minacciati medici dell'hub vaccinale di Pellaro, Reggio Calabria. La denuncia del consigliere regionale Domenico Giannetta ...

Lo denuncia il consigliere regionale Domenico Giannetta "Aggrediti a calci e minacciati di... espresso con tutto il garbo e la gentilezza del caso, l'uomo ha reagito con pesantialla ...... si è opposto alla richiesta Jodi Montgomery, una delle tutor della figlia, di avere maggiore budget per la sua sicurezza personale a seguito di presuntedi "violenza e persino di". La ...SASSARI. Era stato condannato in primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni e minacce di morte ai genitori settantenni, verbali ma anche inviate attraverso la messaggi ...Aggrediti e minacciati medici dell'hub vaccinale di Pellaro, Reggio Calabria. La denuncia del consigliere regionale Domenico Giannetta ...