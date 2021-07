Mick Jagger rischia una multa: ha violato la quarantena per vedere l’Inghilterra (Di sabato 10 luglio 2021) Mick Jagger rischia una multa per aveer violato la quarantena. Il frontman dei Rolling Stones ha deciso di assistere a Wembley alla semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca, aggirando così il divieto, come riporta il Daily Mail. Rientrato dalla Francia, avrebbe dovuto infatti rispettare l’obbligo di isolarsi per dieci giorni, così come previsto dalle regole del Regno Unito. Ora rischia una multa fino a 10mila sterline. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021)unaper aveerla. Il frontman dei Rolling Stones ha deciso di assistere a Wembley alla semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca, aggirando così il divieto, come riporta il Daily Mail. Rientrato dalla Francia, avrebbe dovuto infatti rispettare l’obbligo di isolarsi per dieci giorni, così come previsto dalle regole del Regno Unito. Oraunafino a 10mila sterline. SportFace.

Advertising

Corriere : Mick Jagger: avrà 11.000 euro di multa per aver violato la quarantena per l’Inghilterra - ClaudiaPanthi : RT @Corriere: Mick Jagger: avrà 11.000 euro di multa per aver violato la quarantena per l’Inghilterra - gemnacpop : RT @Corriere: Mick Jagger: avrà 11.000 euro di multa per aver violato la quarantena per l’Inghilterra - sportli26181512 : Mick Jagger allo stadio per Inghilterra-Danimarca: multa da 11mila euro: Il frontman dei Rolling Stones non ha risp… - carlopastore : @ilcruccu @Corriere Cioè perdonami se tipo lo fa Mick Jagger è un “mattacchione” mentre invece se lo facesse, che n… -