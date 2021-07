Advertising

nmagstars : Inter, la Curva alla P... - sportli26181512 : Inter, la Curva alla Pinetina. Che calore per Inzaghi e i giocatori: Inter, la Curva alla Pinetina. Che calore per… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@Inter, la Curva alla Pinetina. Gli applausi di #Inzaghi e giocatori - Gazzetta_it : .@Inter, la Curva alla Pinetina. Gli applausi di #Inzaghi e giocatori - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Il benvenuto della Curva Nord alla nuova Inter di Simone Inzaghi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Curva

Si sono ripetuti oggi, salendo in massa ad Appiano per caricare la nuovadi Simone Inzaghi. I tifosi più caldi, quelli dellaNord, che in fondo rappresentano il popolo nerazzurro, quello ......per l'ad Appiano Gentile nel terzo giorno di ritiro della squadra di Simone InzaghiCirca 600 tifosi dellaNord si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per incitare l'di ...© FcInterNews.it: Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano in data 25.05.2009 n. 258 – FC-NEWS snc - P.Iva 08285130962 . All rights reserved. FcInterNews.it è un marchio registra ...Bagno di folla per l'Inter ad Appiano Gentile nel terzo giorno di ritiro della squadra di Inzaghi: cori insieme ai giocatori per Eriksen ...