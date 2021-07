Inghilterra-Italia, il significato del coro “It’s coming home” (Di sabato 10 luglio 2021) Si avvicina il match tra Inghilterra-Italia, e gli inglesi invocano la coppa al grido di “It’s coming home”. Ecco il significato del coro nato nel 1996 Siamo ormai alla vigilia della finale di Euro 2020. Domani sera Inghilterra-Italia si contenderanno a Wembley la vittoria degli Europei. Gli azzurri nella propria storia hanno centrato la vittoria solo nel 1968, mentre per gli inglesi sarebbe il primo trionfo. Ecco perché gli inglesi invocano la coppa cantando “It’s coming home” durante ... Leggi su zon (Di sabato 10 luglio 2021) Si avvicina il match tra, e gli inglesi invocano la coppa al grido di “”. Ecco ildelnato nel 1996 Siamo ormai alla vigilia della finale di Euro 2020. Domani serasi contenderanno a Wembley la vittoria degli Europei. Gli azzurri nella propria storia hanno centrato la vittoria solo nel 1968, mentre per gli inglesi sarebbe il primo trionfo. Ecco perché gli inglesi invocano la coppa cantando “” durante ...

