Ultime Notizie dalla rete : Incidente Firenze Incidente a Firenze, muore un ciclista nello scontro con scooter e auto Firenze, 10 luglio 2021 - Tragedia in via Senese a Firenze nel primo pomeriggio di sabato 10 luglio. Un ciclista di 66 anni è morto e uno scooterista di 57 è rimasto gravemente ferito in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un taxi. Ci ...

