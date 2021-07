Europei 2021, Zvonimir Boban: “La UEFA favorirebbe l’Inghilterra? Ridicolo! La Finale sarà pulita” (Di sabato 10 luglio 2021) “La UEFA favorirebbe l’Inghilterra? Ridicolo”. Come sempre Zvonimir Boban non usa mezzi termini o giri di parole per spiegare il suo pensiero. L’ex calciatore e dirigente del Milan (e della FIFA) dice la sua su quanto sta accadendo ad Euro 2021, spazzando via sul nascere ogni polemica. “Pensiamo piuttosto che Italia-Inghilterra sarà una partita bellissima – sottolinea alla Gazzetta dello Sport – tra due grandi del calcio. Sarebbe la Finale che voleva l’UEFA? Mi viene da ridere. Ridicolo solo pensare che si favorisca una squadra. Teorie ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) “La? Ridicolo”. Come semprenon usa mezzi termini o giri di parole per spiegare il suo pensiero. L’ex calciatore e dirigente del Milan (e della FIFA) dice la sua su quanto sta accadendo ad Euro, spazzando via sul nascere ogni polemica. “Pensiamo piuttosto che Italia-Inghilterrauna partita bellissima – sottolinea alla Gazzetta dello Sport – tra due grandi del calcio. Sarebbe lache voleva l’? Mi viene da ridere. Ridicolo solo pensare che si favorisca una squadra. Teorie ...

