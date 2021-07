Euro 2020, ‘O tir aggir degli Eugenio in Via di Gioia è l’inno alternativo per la nazionale di Mancini – Il video (Di domenica 11 luglio 2021) La nazionale di Roberto Mancini è arrivata a qualificarsi per la finalissima di Wembley contro i “padroni di casa” dell’Inghilterra, regalando via via perle che resteranno indelebili nella memoria dei tifosi italiani. Oltre alla teatrale gestualità portata in campo dagli Azzurri, degna di uno spin off calcistico del Supplemento al dizionario italiano di Bruno Munari, restano le gesta che han ispirato slogan, musica e canzoni. Eppure esiste già un inno ufficiale di Euro 2020. S’intitola We are the People, ed è stato scritto dal dj olandese Martin Garrix in collaborazione con Bono degli U2 e del collega The ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Ladi Robertoè arrivata a qualificarsi per la finalissima di Wembley contro i “padroni di casa” dell’Inghilterra, regalando via via perle che resteranno indelebili nella memoria dei tifosi italiani. Oltre alla teatrale gestualità portata in campo dagli Azzurri, degna di uno spin off calcistico del Supplemento al dizionario italiano di Bruno Munari, restano le gesta che han ispirato slogan, musica e canzoni. Eppure esiste già un inno ufficiale di. S’intitola We are the People, ed è stato scritto dal dj olandese Martin Garrix in collaborazione con BonoU2 e del collega The ...

