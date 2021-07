Draghi a Grillo | Sì alla riforma Cartabia o mi dimetto I 5s in rivolta contro Beppe | Ormai è come Berlusconi

(Di sabato 10 luglio 2021) Bufera interna al M5s per la telefonata trache ha dato il via liberae ha garantito la tenuta del governo. E c'è chi cita la vicenda di CiroSegui su affaritaliani.it

petergomezblog : Esclusivo. Dopo una telefonata con #Draghi #Grillo ha chiamato i ministri M5s: così il movimento ha calato le bragh… - fattoquotidiano : Grillo chiama i ministri M5s (dopo la telefonata con Draghi): così è nato il dietrofront sulla giustizia – Esclusivo - fattoquotidiano : ESCLUSIVO | Così è nato il dietrofront del Movimento 5 Stelle sulla giustizia - FGGioffredi : Quindi, vediamo se ho capito. L'ala purista e 'integralista' del #M5s (#Grillo) è però anche quella governista e p… - italianelcuore3 : @tempoweb DRAGHI che telefona a GRILLO nun se po’ senti’ @Palazzo_Chigi @beppe6965 -

Una settimana dopo che Beppeha dato vita a un comitato di sette mediatori incaricati di ... "Non è - puntualizza - una questione di me contro. Delle mediazioni erano state offerte, ci ...La strada per la riforma Cartabia non è più tutta in discesa come era parso ieri, quando una telefonata tra il premiere Beppe, l'ennesima, aveva risolto la tensione a favore del ...È arrivato ormai il momento di chiedersi di che pasta sia fatto il Movimento delle Stelle, quale sostanza ne governi effettivamente la superficie e, soprattutto, le profondità. Ieri è stato un altro d ...Si spiegherebbe così l’aiuto che il “garante” avrebbe fornito a Draghi nel varo delle modifiche al processo penale. Con una certa perfidia Il Fatto Quotidiano vi ha dedicato uno dei titoli di giornata ...