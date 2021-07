Da Pardo a Piccinini | come s’infiamma il mercato dei telecronisti

(Di sabato 10 luglio 2021) I diritti della Serie A passati principalmente nelle mani di Dazn, con Sky che avrà soltanto tre partite in co-esclusiva, e quelli della Coppa Italia aggiudicati da Mediaset hanno cambiato i soliti equilibri. Per questo,scrive La Gazzetta dello Sport nell’edizione online, si è creato un vero e proprioche riguarda opinionisti e. Oltre alla separazione conflittuale tra Mediaset e Pierluigi, di cui si è già accennato, potrebbero esserci altri colpi di scena. Un telecronista che potremmo ritrovare prossimamente su questi schermi è Sandro, da tempo vicino ad Amazon, ...

... giornalisti e commentatori, di cui fanno parte, oltre a Pierluigi, Francesco Guidolin, ... Amazon si muove per la Champions: ipotesiAmazon ha acquistato 16 gare in esclusiva della ...Boom. Il mercato di telecronisti e opinionisti impazza. Dazn ha acquistato i diritti di tutte le partite del campionato, lasciandone tre a Sky in coesclusiva, una rivoluzione, e Sky, costretta ad ...L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto su come cambiano anche i telecronisti che ci racconteranno il calcio in tv ...La nuova offerta del calcio sul piccolo schermo movimenta l'estate, non senza malumori: Adani tagliato da Sky e Mediaset fa causa a Pardo. Su Prime può arrivare Piccinini e la squadra di Dazn è sempre ...