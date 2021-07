(Di sabato 10 luglio 2021) “Sono abusivi, e per questo non hanno niente da perdere. In Italia, se non hai la licenza e sei abusivo apri e fai ballare la gente, tanto non ti dice niente nessuno. Se invece hai la licenza e sei in regola, non ti fanno aprire. E’”. E’ lo sfogo del notoAlessandroche esprime il suo sconcerto commentando con l’Adnkronos i filmati che girano ormai ovunque sul web die taverne in tutta Italia che, in queste notti estive, si trasformano indopo cena, con assembramenti e senza mascherine. “E’ l’Italia, un luogo dai paradossi così assurdi ...

fisco24_info : Covid, event manager Asoli: 'Ristoranti discoteche abusive e noi chiusi, indecente': 'Chi ha la licenza non può apr…

Adnkronos

"Sono abusivi, e per questo non hanno niente da perdere. In Italia, se non hai la licenza e sei abusivo apri e fai ballare la gente, tanto non ti dice niente nessuno. Se invece hai la licenza e sei in ..."Io domani mattina vado, deposito la licenza, e apro come bar. Così, svolgendo l'attività 'accessoria', non devo rispettare mascherine, assembramento, nessuna regola. Tanto qua fanno quello che voglio ...