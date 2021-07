Conte: “Nessun Conte contro Draghi. Si cerca solo un confronto” (Di sabato 10 luglio 2021) “Apprezzo il lavoro della ministra Cartabia, si è molto impegnata, ma io non canterei vittoria, non sono sorridente sull’aspetto della prescrizione, siamo ritornati a una anomalia italiana“, dice sferzante l’ex premier Giuseppe Conte al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. “Serve un quadro di principi molto chiaro”, dice l’ex premier, parlando della leadership. Se “saranno i contorni su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 luglio 2021) “Apprezzo il lavoro della ministra Cartabia, si è molto impegnata, ma io non canterei vittoria, non sono sorridente sull’aspetto della prescrizione, siamo ritornati a una anomalia italiana“, dice sferzante l’ex premier Giuseppeal convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. “Serve un quadro di principi molto chiaro”, dice l’ex premier, parlando della leadership. Se “saranno i contorni su Quotidianpost.

Advertising

sissiisissi2 : @MissAd_ @Elisa_Markuz81 Io il culo a Conte non lo lecco e non pratico nessun fanatismo! Molto probabilmente smette… - Luigi96121782 : Con Conte ho la sensazione che sia nato un nuovo ruolo politico “ influencer politico” che come gli originali non… - SofiaMa07413947 : Conte, nessun attacco a Draghi,si vuole solo fare politica - sabrina07062011 : RT @ValeMameli: @LupodiBrughiera Conte è politicamente morto, consumato come una cartuccia usa e getta di stampante. Di Maio offre più gara… - marcoranieri72 : RT @rkmontanari: “Giuseppe Conte chi?”. Giorgia Meloni sbeffeggia il Movimento 5 Stelle: bluff svelato, nessun futuro -