Apex Legends | è arrivato l’evento Amanti del Brivido

(Di sabato 10 luglio 2021) Oggi Respawn ed EA hanno annunciato l’ultimo evento in game di, ovverodeldel, sempre targatonaturalmente, si svolgerà a partire dal 13 luglio e durerà fino al 3 agosto, ma cerchiamo di capire un po’ meglio di che cosa si tratta.: cosa aspetta i giocatori indeldel, come in altri già visti su ...

Oggi, Respawn ed EA hanno annunciato l'ultimo evento in - game di Apex Legends, Amanti del Brivido, che si svolgerà dal 13 luglio al 3 agosto. Inaugurando una nuova mappa delle arene in cui il terreno è trasformato in lava mortale, l'evento Amanti del Brivido... Respawn ha annunciato l'arrivo dell'evento Thrillseekers per Apex Legends. L'evento a tempo limitato introdurrà una nuovissima mappa denominata Overflow. Thrillseekers sarà disponibile fino al 3 agosto e premierà i giocatori con diverse ricompense tra cui... Nvidia GeForce Now, noto servizio di cloud-gaming, celebrerà il prossimo Giovedì #GFN concentrandosi sui giochi online in multiplayer.