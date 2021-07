Ubriaco, guida per 30 chilometri sull’A27 in contromano: denunciato (Di venerdì 9 luglio 2021) Alcuni automobilisti, spaventati dal pericolo, hanno allertato la Polizia Stradale segnalando un veicolo che percorreva in contromano la carreggiata ovest dell’autostrada A/27, nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto (Treviso). Il conducente, straniero, F.N., di anni 43, regolarmente residente nel bergamasco e nel bellunese per lavoro, si era posto alla guida della propria Bmw in evidente stato di ebbrezza, ma grazie al tempestivo intervento ed al traffico ridotto i circa 30 km percorsi, con tratti anche curvilinei e quindi a ridotta visibilità, non hanno causato alcun incidente. L’uomo è stato deferito all’Autorità ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Alcuni automobilisti, spaventati dal pericolo, hanno allertato la Polizia Stradale segnalando un veicolo che percorreva inla carreggiata ovest dell’autostrada A/27, nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto (Treviso). Il conducente, straniero, F.N., di anni 43, regolarmente residente nel bergamasco e nel bellunese per lavoro, si era posto alladella propria Bmw in evidente stato di ebbrezza, ma grazie al tempestivo intervento ed al traffico ridotto i circa 30 km percorsi, con tratti anche curvilinei e quindi a ridotta visibilità, non hanno causato alcun incidente. L’uomo è stato deferito all’Autorità ...

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco guida Automobilista ubriaco, percorre la A27 in contromano per 30 chilometri Per il contromano in autostrada subirà la revoca della patente di guida oltre a dover pagare delle sanzioni amministrative per un minimo previsto di quasi 4.000 euro fino al massimo di 11.000 euro. ...

Ubriaco imbocca contromano l'autostrada, interviene la polizia stradale Completamente ubriaco, ha percorso l'autostrada A27 contromano, tra i caselli di Conegliano e Vittorio Veneto. L'... Per il contromano in autostrada ora subirà la revoca della patente di guida oltre a ...

Guida ubriaco e travolge un ragazzo sulla moto LA NAZIONE Automobilista ubriaco, percorre la A27 in contromano per 30 chilometri Ha percorso ben 30 chilometri in contromano lungo l’A27 a Treviso nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto prima di essere fermato dalla Polizia str ...

