Trailer di ‘The Lost Leonardo’: il documentario su Salvator Mundi (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci (1500 circa) ha affascinato il mondo dalla sua vendita nel 2017 da Christie’s per 450 milioni di dollari, rendendolo il dipinto più costoso mai venduto all’asta. La sua storia è il soggetto di The Lost Leonardo, diretto da Andreas Koefoed. Di cosa parla il documentario The Lost Leonardo? Distribuito da Sony Pictures Classics, The Lost Leonardo ha debuttato il mese scorso al Tribeca Film Festival e uscirà nelle sale di New York e Los Angeles il 13 agosto. La riscoperta di Salvator Mundi è avvenuta nel 2005, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021) Ildi Leonardo da Vinci (1500 circa) ha affascinato il mondo dalla sua vendita nel 2017 da Christie’s per 450 milioni di dollari, rendendolo il dipinto più costoso mai venduto all’asta. La sua storia è il soggetto di TheLeonardo, diretto da Andreas Koefoed. Di cosa parla ilTheLeonardo? Distribuito da Sony Pictures Classics, TheLeonardo ha debuttato il mese scorso al Tribeca Film Festival e uscirà nelle sale di New York e Los Angeles il 13 agosto. La riscoperta diè avvenuta nel 2005, ...

Advertising

n_wooli : GOROU IN THE TRAILER MAKES ME GDHSJSJKS - sellichurl : OH MY GOD THE TRAILER AFJDJDJSJKSKS - KSboke : THE TRAILER JSKSHAJHSJSJS - jelo_boi34 : OMG THE TRAILER IS PLAYING AHAHSDJDJJDFKFJSKFJFJJWHUDCHWR8V - infoitcultura : «Harry & Meghan: Escaping The Palace»: il nuovo trailer del film -

Ultime Notizie dalla rete : Trailer ‘The Clarice: CBS svela il Trailer del Sequel de Il Silenzio degli Innocenti Mad for Series