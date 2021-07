Tragedia sul lavoro: muore un giovane operaio. Indagini in corso (Di venerdì 9 luglio 2021) Ennesima Tragedia sul lavoro: stavolta la vittima è un giovane operaio edile. gru (Pixabay)Un’atra vittima del lavoro quotidiano insanguina le cronache dei giornali italiani. Stavolta si tratta di un operaio edile, deceduto in un cantiere a Cisterna di Latina. La disgrazia è accaduta questa mattina in via Bufalareccia, alle porte della periferia latinense. Non è ancora chiaro come si siano svolti i fatti, ecco perchè oltre al 118 sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale del comando di corso della Repubblica e l’Ispettorato del lavoro. Vani i ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Ennesimasul: stavolta la vittima è unedile. gru (Pixabay)Un’atra vittima delquotidiano insanguina le cronache dei giornali italiani. Stavolta si tratta di unedile, deceduto in un cantiere a Cisterna di Latina. La disgrazia è accaduta questa mattina in via Bufalareccia, alle porte della periferia latinense. Non è ancora chiaro come si siano svolti i fatti, ecco perchè oltre al 118 sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale del comando didella Repubblica e l’Ispettorato del. Vani i ...

Advertising

fanpage : Ennesima tragedia sul lavoro, Piero è morto schiacciato a 41 anni - infoitinterno : Incidente sul Garda: c'è il video del momento della tragedia. Chi era davvero alla guida? - SToscano1986 : @Frances87375201 Francesca, per fortuna ho avuto più volte prova che l’isterismo, la futile polemica e la cattiveri… - Names_DrWho : @_una_tragedia @anna_pensil Vero! ma per quanto io sia molto tatuato sul viso collo e testa non li amo. - GiorgioAntonel1 : RT @BrianoGianluca: la “macelleria sociale” che stanno compiendo le multinazionali straniere, dopo aver acquistato, a prezzi stracciati, le… -