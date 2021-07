Tori Amos in concerto a Milano: ecco quando, biglietti (Di venerdì 9 luglio 2021) In programma il 24 febbraio 2022 l’unica tappa italiana al Teatro degli Arcimboldi. biglietti in vendita a partire da lunedì 12 luglio Milano – Live Nation è lieta di annunciare che la cantautrice statunitense Tori Amos farà tappa in Italia per un’unica data il 24 febbraio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per lo show di Milano saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 12 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita auTorizzati. Dall’uscita del suo primo album da solista Little ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 luglio 2021) In programma il 24 febbraio 2022 l’unica tappa italiana al Teatro degli Arcimboldi.in vendita a partire da lunedì 12 luglio– Live Nation è lieta di annunciare che la cantautrice statunitensefarà tappa in Italia per un’unica data il 24 febbraio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di. Iper lo show disaranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 12 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita auzzati. Dall’uscita del suo primo album da solista Little ...

Ultime Notizie dalla rete : Tori Amos Musica e libri: Levante, Vasco Brondi e Luca Barbarossa aprono l'estate 2021 al Maxxi ... la cantautrice Claudia Lagona , siciliana di Caltagirone, annata 1987, cresciuta a Palagonia, zona Catania, con la musica di Meg, Cristina Donà, Carmen Consoli, Mina, Janis Joplin, Tori Amos e ...

A Sacile il jazz vola con le percussioni di Manu Katché ... Sting, Toni Mitchell e altri grandi nomi della musica rock, pop e contemporanea, dai Dire Straits a Tori Amos a Ryuichi Sakamoto. E nel suo ultimo lavoro The Scope, il decimo album solista, il ...

