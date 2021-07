Testo de Il Vero Amore di Max Gazzè feat. Greta Zuccoli, tra rock’n’roll e noir (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Vero Amore di Max Gazzè assume una nuova veste in questa versione con Greta Zuccoli. Il brano originale è contenuto ne La Matematica Dei Rami, il disco che include anche il singolo sanremese Il Farmacista. Il Vero Amore di Max Gazzè è un racconto noir sul sentimento più tormentato della storia dell’uomo. Il rock’n’roll è il linguaggio scelto per cantare la tensione di una coppia al capolinea, nel momento delle rivendicazioni e delle ripicche, ma soprattutto negli istanti in cui la bomba dell’addio è già detonata e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Ildi Maxassume una nuova veste in questa versione con. Il brano originale è contenuto ne La Matematica Dei Rami, il disco che include anche il singolo sanremese Il Farmacista. Ildi Maxè un raccontosul sentimento più tormentato della storia dell’uomo. Ilè il linguaggio scelto per cantare la tensione di una coppia al capolinea, nel momento delle rivendicazioni e delle ripicche, ma soprattutto negli istanti in cui la bomba dell’addio è già detonata e ...

Advertising

raffaellapaita : «Voglio essere chiaro: io il testo del ddl #Zan, così com'è l’ho votato alla Camera e lo rivoterei. Senza un tentat… - AllMusicItalia : 'Il vero amore' è il nuovo singolo di @MaxGazze estratto dall'album 'La matematica dei rami' fuori in una versione… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: 'Un lettore vero è chi si immerge talmente nella lettura di un testo da uscirne cambiato, che si pone nei confronti del l… - CHj4R4SS : @claeuds ma è vero è l’opzione 'bold text' e ti fa il testo in grassetto - albelix : @borghi_claudio @chieselli Ma è vero che i regolamenti che fanno 'testo' sono quelli in inglese e che le versioni t… -