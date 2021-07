Sorelline di Belluno mandano le condoglianze alla Regina Elisabetta per Filippo: arriva la risposta (Di venerdì 9 luglio 2021) La Regina Elisabetta II probabilmente non sapeva di essere molto ammirata anche in Italia. Dopo la morte del Principe Filippo, due bambine originarie di Canale d’Agorso in provincia di Belluno, Elisa e Sofia, le hanno scritto una lettera per porgerle le loro condoglianze. Le Sorelline di 7 e 4 anni conoscevano la storia della Regina grazie a un cartone animato e sono rimaste sinceramente colpite dalla notizia della morte di Filippo. La lettera di Elisa e Sofia alla Regina ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) LaII probabilmente non sapeva di essere molto ammirata anche in Italia. Dopo la morte del Principe, due bambine originarie di Canale d’Agorso in provincia di, Elisa e Sofia, le hanno scritto una lettera per porgerle le loro. Ledi 7 e 4 anni conoscevano la storia dellagrazie a un cartone animato e sono rimaste sinceramente colpite dnotizia della morte di. La lettera di Elisa e Sofia...

