Roma | ufficializzate le prime amichevoli estive

(Di venerdì 9 luglio 2021), 9 luglio 2021 - Mourinho è già all'opera a Trigoria con la sua nuova squadra e intanto tutti attendono i primi test ufficiali per scoprire come sarà la nuovadel portoghese. Il ritiro è ...

Advertising

Beate721 : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Mou Day, alle 13.15 la presentazione alla Terrazza Caffarelli ?? Ufficializzate le amich… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Mou Day, alle 13.15 la presentazione alla Terrazza Caffarelli ?? Ufficializzate… - RomaFuori : RT @RomaFuori: Attendibilità *INCERTA* Appena saranno ufficializzate le cessioni di pau e under tra lunedì e martedì conseguenzialmente p… - RomaFuori : Attendibilità *INCERTA* Appena saranno ufficializzate le cessioni di pau e under tra lunedì e martedì conseguenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ufficializzate

Primi test a Trigoria Nessun ritiro in una località di montagna o all'estero: per effettuare la preparazione pre - campionato la dirigenza dellaha deciso di fare base a Trigoria , evitando ...Ma la Ausl spiega di aver fatto quello che era tenuta a fare secondo le disposizioni di: "... ma dato che le specifiche per la produzione del green pass sono statesolo il 5 luglio, ...I giallorossi sono pronti per affrontare i primi test: grande attesa per la partita contro il Betis del prossimo 7 agosto ...Dopo le immagini del laser puntato negli occhi di Kasper Schmeichel, portiere della Danimarca, l’estremo difensore rosanero Alberto Pelagotti ha postato il suo pensiero attraverso i social. Ecco la “s ...