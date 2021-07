**Premio Strega: Di Pietrantonio, 'da 'Borgo Sud' un film o una serie tv'** (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Dopo il secondo posto conquistato nella serata finale del premio Strega 'Borgo Sud' potrebbe vivere una seconda esistenza approdando al cinema o in televisione. Il romanzo firmato da Donatella Di Pietrantonio e pubblicato da Einaudi, che ieri sera al Ninfeo di Villa Giulia ha ottenuto 135 voti, "potrebbe diventare un film oppure una serie, questo sarà oggetto di valutazione prossimamente". A rivelarlo all'AdnKronos è la stessa autrice Donatella Di Pietrantonio, il cui romanzo è stato preceduto nella classifica finale da 'Due vite' (Neri Pozza) di Emanuele Trevi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Dopo il secondo posto conquistato nella serata finale del premioSud' potrebbe vivere una seconda esistenza approdando al cinema o in televisione. Il romanzo firmato da Donatella Die pubblicato da Einaudi, che ieri sera al Ninfeo di Villa Giulia ha ottenuto 135 voti, "potrebbe diventare unoppure una, questo sarà oggetto di valutazione prossimamente". A rivelarlo all'AdnKronos è la stessa autrice Donatella Di, il cui romanzo è stato preceduto nella classifica finale da 'Due vite' (Neri Pozza) di Emanuele Trevi ...

Advertising

christianrocca : Ha vinto Emanuele Trevi, l'avvelenata di @lasoncini Le due vite che servirebbero per raccontare quanto gli scritt… - ilpost : Emanuele Trevi ha vinto il Premio Strega con “Due vite” - Agenzia_Ansa : Emanuele Trevi ha vinto il Premio Strega 2021 con 187 voti per il suo 'Due vite'. 'Lo dedico a mia madre, si sarebb… - Treccani : RT @allislitter: 'È come se di continuo Trevi chiedesse al lettore: hai mai notato come siamo fatti, il modo incoerente in cui viviamo le n… - TV7Benevento : **Premio Strega: Di Pietrantonio, 'da 'Borgo Sud' un film o una serie tv'**... -