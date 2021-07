Per Lewandowski partitella con bambini in Sardegna (Di venerdì 9 luglio 2021) Campione, ma non divo: quando il pallone in piazzetta scappa dalla portata dei bambini che giocano, raccoglie la sfera e scende in campo anche lui. Dagli Europei a San Pantaleo, in Gallura, Robert ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Campione, ma non divo: quando il pallone in piazzetta scappa dalla portata deiche giocano, raccoglie la sfera e scende in campo anche lui. Dagli Europei a San Pantaleo, in Gallura, Robert ...

Advertising

CB_Ignoranza : Intanto in un paesino della Sardegna appare Lewandowski a giocare coi ragazzini per strada. Quei bambini si aspett… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CURIOSITÀ - Per Lewandowski partitella con i bambini in Sardegna - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITÀ - Per Lewandowski partitella con i bambini in Sardegna - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITÀ - Per Lewandowski partitella con i bambini in Sardegna - apetrazzuolo : CURIOSITÀ - Per Lewandowski partitella con i bambini in Sardegna -