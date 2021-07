Ora è ufficiale: Minesso dal Pisa al Modena (Di venerdì 9 luglio 2021) Come anticipato in esclusiva, il Modena ha ufficializzato l’acquisto di Mattia Minesso dal Pisa. Questo il comunicato: “In data odierna, il Modena F.C. comunica di aver perfezionato un’operazione di mercato con il Pisa acquisendo a titolo definitivo l’attaccante Mattia Minesso (’90). Mattia nell’ultima stagione al Perugia ha conquistato la promozione in serie B giocando 24 partite in campionato e due in Super Coppa, 9 i gol totali. Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023”. Foto: Logo Modena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Come anticipato in esclusiva, ilha ufficializzato l’acquisto di Mattiadal. Questo il comunicato: “In data odierna, ilF.C. comunica di aver perfezionato un’operazione di mercato con ilacquisendo a titolo definitivo l’attaccante Mattia(’90). Mattia nell’ultima stagione al Perugia ha conquistato la promozione in serie B giocando 24 partite in campionato e due in Super Coppa, 9 i gol totali. Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

alessiobernabei : IL VIDEO UFFICIALE DI “ANSIA” È FUORI ORA ?????????? - Teleromagna : CALCIO: Ora è ufficiale, Andrea Grammatica è il nuovo dt del Ravenna - Serendipity_v_ : @ehijeongguk Io lo avevo visto dal link 'ufficiale', ma ora non me lo fa più vedere. Ti lascio questo link. L'esibi… - ParmeshSriv : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! L’#Inter ingaggia il centrocampista Francesco #Nunziatini dal #Livorno. Contratto triennale. Tutto conferm… - pikanihalgds : Ayaka io non ti volevo ma ora che ti vedo in game in maniera ufficiale …. -