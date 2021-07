Naspi con partita IVA: quanto si perde sulla disoccupazione? (Di venerdì 9 luglio 2021) Di quanto si riduce la Naspi in presenza di lavoro autonomo? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Disi riduce lain presenza di lavoro autonomo? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Naspi con partita IVA: quanto si perde sulla disoccupazione? - statodelsud : NASpI anticipata con trattenuta IRPEF - Pino__Merola : NASpI anticipata con trattenuta IRPEF - simone93210 : @lvttndon @AFriendzoni Beh contratto regolare lo aveva penso, il.lavoro lo ha perso non per colpa sua.. comunque ri… - MikeyTheJester : @liliaragnar Con me gli conviene fare già da ieri la NASPI... -