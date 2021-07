Mikkel Damsgaard, l’uomo in più per la Sampdoria (Di venerdì 9 luglio 2021) Se dopo la fine del campionato non si era capito, il super Europeo con la sua Danimarca è stata la conferma: Mikkel Damsgaard è un predestinato. Senza dubbio la Sampdoria ci aveva visto lungo sul talento danese, credendo e puntando spesso su un ragazzo del 2000. Dopo un anno di formazione in campionato ha già fatto capire a tutto il mondo le sue potenzialità, disputando un Europeo favoloso. Consideriamo anche che il fatto che il ragazzo ha solo 21 anni ed inoltre doveva rimpiazzare un certo Christian Eriksen sulla trequarti. Fattore che ha fatto si che diverse squadre abbiano notato il predestinato Damsgaard, ma la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Se dopo la fine del campionato non si era capito, il super Europeo con la sua Danimarca è stata la conferma:è un predestinato. Senza dubbio laci aveva visto lungo sul talento danese, credendo e puntando spesso su un ragazzo del 2000. Dopo un anno di formazione in campionato ha già fatto capire a tutto il mondo le sue potenzialità, disputando un Europeo favoloso. Consideriamo anche che il fatto che il ragazzo ha solo 21 anni ed inoltre doveva rimpiazzare un certo Christian Eriksen sulla trequarti. Fattore che ha fatto si che diverse squadre abbiano notato il predestinato, ma la ...

