Matteo Berrettini fa la storia: è il primo italiano in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Non ci sono più parole per descrivere quello che sta facendo Matteo Berrettini. L'azzurro, sconfiggendo in quattro set il polacco Hubert Hurkacz, è diventato infatti il primo tennista italiano a raggiungere la finale del torneo di Wimbledon. Domenica, contro uno tra Novak Djokovic o Denis Shapovalov, proverà a riportare in Italia un titolo dello Slam che manca da ben 44 anni. L'azzurro fa sua la semifinale e regala all'Italia del tennis una giornata storica Matteo Berrettini ha scritto questo pomeriggio un capitolo indelebile di ...

FBiasin : Alle 14.30 #Berrettini prova a diventare il primo italiano di sempre a conquistare la finale di #Wimbledon. Insomm… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - virginiaraggi : Straordinario Matteo #Berrettini! Dopo 61 anni un italiano torna in semifinale a #Wimbledon! @Roma è orgogliosa di te! - Aderix3 : RT @delinquentweet: Domenica pomeriggio ci sarà anche Matteo Berrettini a cercare di sfangarla in un campo di erba londinese piuttosto pres… - MauroGrasselli : Sull'erba londinese Matteo Berrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e diventa il primo italiano di se… -