L’ultimo saluto a Raffaella Carrà

Ad attendere per l'ultima volta Raffaella Carrà c'erano amici, conoscenti, semplici fan. Tante persone, un centinaio, hanno atteso il passaggio del carro funebre al Campidoglio, accogliendolo con un lungo applauso. Tra i primi ad arrivare l'ad della Rai Fabrizio Salini, Milly Carlucci, Massimo Lopez, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Michele Cucuzza, Beppe Convertini, Alessandro Greco. Una foto di Raffaella abbracciata a diversi bambini, scattata da Oliviero Toscani per il programma "Amore", è stata posizionata alle spalle del feretro, accolto nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e da Sergio ...

