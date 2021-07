In aumento la circolazione della variante Delta. L’Iss: “È opportuno mantenere elevata l’attenzione”. Sileri: “A fine mese arriveremo a numeri tre o quattro volte superiori” (Di venerdì 9 luglio 2021) “La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi”. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, anticipata dalle agenzie e secondo cui “è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) “Laè inin Italia. Questasta portando ad undei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto èrealizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi”. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministeroSalute e Istituto superiore di Sanità, anticipata dalle agenzie e secondo cui “è necessario raggiungere unacopertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ...

