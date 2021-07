Donna presa a martellate nell’androne di un palazzo a Follonica, colpito anche il nipotino (Di venerdì 9 luglio 2021) Brutale aggressione a Follonica, in provincia di Grosseto, dove una 69enne e il nipotino sarebbero stati colpiti a martellate mentre tornavano a casa. Il fatto si sarebbe verificato nella serata di ieri, presente anche un altro nipote della Donna, nell’androne di un palazzo. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, un uomo sconosciuto alle vittime. Donna presa a martellate a Follonica, colpito anche il nipotino Sarebbero gravi le condizioni della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Brutale aggressione a, in provincia di Grosseto, dove una 69enne e ilsarebbero stati colpiti amentre tornavano a casa. Il fatto si sarebbe verificato nella serata di ieri, presenteun altro nipote delladi un. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, un uomo sconosciuto alle vittime.ilSarebbero gravi le condizioni della ...

