De Luca: Troppi positivi in Campania, variante senza freni. Verso nuove chiusure a fine agosto (Di venerdì 9 luglio 2021) “Oggi su 7.600 tamponi abbiamo 226 positivi. E’ un dato preoccupante”. Ad affermarlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Se noi avessimo un numero di positivi rapportato alla popolazione della Campania su quella italiana – ha spiegato – dovremmo avere 140 positivi, ne abbiamo invece 226. Di questi, abbiamo 26 sintomatici, un dato per un Verso tranquillizzante, ma gli asintomatici contagiano”. Secondo De Luca “questo era prevedibile, ma se pensiamo che siamo a luglio e abbiamo 226 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) “Oggi su 7.600 tamponi abbiamo 226. E’ un dato preoccupante”. Ad affermarlo è il presidente della RegioneVincenzo Denel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Se noi avessimo un numero dirapportato alla popolazione dellasu quella italiana – ha spiegato – dovremmo avere 140, ne abbiamo invece 226. Di questi, abbiamo 26 sintomatici, un dato per untranquillizzante, ma gli asintomatici contagiano”. Secondo De“questo era prevedibile, ma se pensiamo che siamo a luglio e abbiamo 226 ...

