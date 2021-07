Da Wembley a Wimbledon | l' Italia che vince non gioca in contropiede

Advertising

Domenica 11 luglio 2021. Una data storica, segnata in rosso sui calendari di ogni appassionato di sport. Da, nel raggio di una ventina di chilometri si misurano i confini della domenica bestiale dello sport italiano. Prima scenderà in campo Matteo Berrettini, primo azzurro in finale ...Teatro di questo fantastico ultimo atto sarà un tempio sacro del calcio inglese comeche ... ore 15, sempre a Londra ma acon la finale tra il grandioso Matteo Berrettini e il numero ...I c.t. delle nazionali di calcio e basket si sono congratulati a distanza con il tennista romano per il raggiungimento della finale di Wimbledon.Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per l'Italia dello sport. La classica domenica bestiale con due eventi di primaria importanza dove gli azzurri saranno protagonisti in prima linea, curi ...