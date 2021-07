Covid, ancora 49 nuovi casi in Abruzzo, fortunatamente non si registra nessun decesso (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Aquila - Sono 49 (di età compresa tra 3 e 85 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75073. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71642 dimessi/guariti (-1 rispetto a ieri per un riallineamento). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 919 (+50 rispetto a ieri). 25 pazienti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Aquila - Sono 49 (di età compresa tra 3 e 85 anni) ipositivi alti oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75073. Il bilancio dei pazienti deceduti nonnuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero deipositivi sono compresi anche 71642 dimessi/guariti (-1 rispetto a ieri per un riallineamento). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 919 (+50 rispetto a ieri). 25 pazienti ...

