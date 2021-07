Wimbledon, semifinale Berrettini - Hurkacz: quando e dove vederla (Di giovedì 8 luglio 2021) Un altro match, un altro passo per continuare a sognare . Matteo Berrettini sarà il primo tennista italiano dell'era Open , e il primo dopo 61 anni , a giocarsi una semifinale a Wimbledon . L'azzurro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Un altro match, un altro passo per continuare a sognare . Matteosarà il primo tennista italiano dell'era Open , e il primo dopo 61 anni , a giocarsi una. L'azzurro ...

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - Coninews : ???? FE-NO-ME-NA-LE ???? @MattBerrettini supera in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la sua pr… - infoitsport : Wimbledon, semifinale Berrettini-Hurkacz: quando e dove vederla - katiaMMLights : RT @perchetendenza: #Berrettini: Perché ha battuto il canadese Auger-Aliassime in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) e si è qualificato per l… -