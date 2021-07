Trump fa causa a Facebook | Twitter e Google | “Violano il primo emendamento”

(Di giovedì 8 luglio 2021) New York, 8 lug – Donaldfa: per l’ex presidente Usaildella Costituzione americana sulla libertà d’espressione. Il tycoon trascina in tribunale le tre Big Tech che lo hanno bandito a seguito dell’assalto al Congresso, chiedendo il ripristino degli account e un risarcimento danni. Class action dicontrosi è messo a capo di una class action contro ...

Advertising

HuffPostItalia : Bandito dal web, Trump fa causa a Twitter, Facebook e Google - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: #USA: #Trump ha fatto causa a #Facebook, #Twitter e #Google accusandoli di averlo censurato. L'ex Presidente è stato b… - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: #USA: #Trump ha fatto causa a #Facebook, #Twitter e #Google accusandoli di averlo censurato. L'ex Presidente è stato b… - TorciaPolitica : RT @CafeGeopolitico: #USA: #Trump ha fatto causa a #Facebook, #Twitter e #Google accusandoli di averlo censurato. L'ex Presidente è stato b… - AZambo69 : RT @IlPrimatoN: L'ex presidente Usa chiede il ripristino degli account e un risarcimento danni -

Ultime Notizie dalla rete : Trump causa

Donaldsi appella alla Costituzione ed è pronto ad unaper riattivare i suoi account sui social. L'ex presidente degli Stati Uniti era stato bandito per i suoi messaggi.Subito dopo Amazon aveva fatto, sostenendo che l'allora presidenteaveva interferito con la gara per penalizzare Bezos, che voleva punire per la copertura aggressiva della sua ...A Giuliani era stata sospesa la licenza nella Grande Mela a causa del suo ruolo nel “diffondere false informazioni” riguardo le accuse di brogli alle elezioni presidenziali e per l’intervento fatto al ...Fine agosto 2020: in occasione del simposio di Jackson Hole, lanciato in via virtuale a causa della pandemia Covid-19 ... lo stesso nominato e poi offeso diverse volte da Donald Trump per essere stato ...