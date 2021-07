Tour de France 2021 | va via la fuga nella dodicesima tappa | vince Nils Politt Gruppo lontano

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Sport_Fair : Splendida vittoria di #Politt al #TDF2021, attardato il gruppo maglia gialla: nessuno stravolgimento nella classifi… - DavidRFaller : RT @Eurosport_UK: ???? #TDF2021 - Stage 12 ?? Eurosport 1 ???? Eurosport app ?? - giuliorama : Al Tour de France ho visto il Colosseo della Raggi... Ma non aveva il cupolone... ???? -

Nils Politt ha vinto la 12tappa delde2021. Il tedesco del team Bora - Hansgrohe ha chiuso in solitaria la frazione dopo una lunga fuga.Ildein corso di svolgimento sta facendo da spartiacque tra la prima e la seconda parte della stagione ciclistica internazionale: durante la Gran Boucle si stanno disputando solo corse ...Giornata che può essere chiamata di trasferimento quella odierna al Tour de France 2021. Dodicesima tappa: 159,4 chilometri da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Nîmes che sarebbero stati favorevoli ad ...Per la prima volta in dieci partecipazioni, Peter Sagan è costretto a ritirarsi dal Tour de France. Il campione slovacco della Bora - hansgrohe era apparso non al meglio della condizione nei ...