Recensione Legend of Mana HD | bentornata Square Enix!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 8 luglio 2021) Scopriamo insieme, in questa nostra, se l’operazione di revival diEnix portata avanti conofHD è stata un successo o no: si torna a Fa’diel Seiken Densetsu è un franchise diEnix poco conosciuto in occidente, ma che forse avete sentito nominare come “Serie”. Nata originariamente per mano di Koichi Ishii su GameBoy Color come spin-off di Final Fantasy (il primo titolo in giapponese recitava proprio Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden), la serie si è poi articolata con molti capitoli successivi tutti ambientati nello stesso universo del ...