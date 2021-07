Raffaella Carrà malata prima della morte: importanti indiscrezioni (Di giovedì 8 luglio 2021) prima di morire Raffaella Carrà ha combattuto duramente contro la malattia che l’aveva colpita da qualche tempo, lontana dai riflettori e preferendo il silenzio stampa sulle sue condizioni, ma in queste ore si apprendono delle prime indiscrezioni sul calvario della compianta star italiana. Secondo quanto riportano i ben informati, la stella della tv era a quanto pare stata colpita da una grava patologia ai polmoni, che nel giro di poco tempo avrebbe aggravato le sue condizioni di salute fino a non darle più scampo. Ma non è tutto. Perché in rete, inoltre, emerge ora anche una testimonianza ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 luglio 2021)di morireha combattuto duramente contro la malattia che l’aveva colpita da qualche tempo, lontana dai riflettori e preferendo il silenzio stampa sulle sue condizioni, ma in queste ore si apprendono delle primesul calvariocompianta star italiana. Secondo quanto riportano i ben informati, la stellatv era a quanto pare stata colpita da una grava patologia ai polmoni, che nel giro di poco tempo avrebbe aggravato le sue condizioni di salute fino a non darle più scampo. Ma non è tutto. Perché in rete, inoltre, emerge ora anche una testimonianza ...

