Qualiano | ruba l’auto alla ex compagna e la picchia | arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 8 luglio 2021). Rapina la exnonostante il divieto di avvicinamento. E’ accaduto adove un uomo ha sottrattodella ex fidanzata e per farlo l’ha ancheta. Idella sezione radiomobile di Giugliano in Campania hannoper maltrattamenti e rapina un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Arresto a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano ruba

Teleclubitalia.it

Nei guai un 54enne dicon precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Matteo Scariglia, 54enne dicon precedenti di polizia, arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. PER RESTARE SEMPRE INFORMATO VAI SU INTERNAPOLI. IT O ...