Pioli “Vogliamo essere di nuovo protagonisti” (Di giovedì 8 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo contenti di quanto abbiamo fatto, ma ora si riparte. Oggi è il primo giorno, sarà bello rivedere i miei calciatori. Stiamo cominciando qualche giorno prima con l'obiettivo di fare le cose con calma e sfruttare bene questo periodo. Vogliamo essere di nuovo protagonisti. La prossima sarà una stagione molto stimolante da affrontare”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa, presenta la nuova stagione che attende la squadra rossonera. Il Milan nello scorso campionato ha chiuso al secondo posto, conquistando anche un posto alla prossima Champions ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo contenti di quanto abbiamo fatto, ma ora si riparte. Oggi è il primo giorno, sarà bello rivedere i miei calciatori. Stiamo cominciando qualche giorno prima con l'obiettivo di fare le cose con calma e sfruttare bene questo periodo.di. La prossima sarà una stagione molto stimolante da affrontare”. Così Stefano, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa, presenta la nuova stagione che attende la squadra rossonera. Il Milan nello scorso campionato ha chiuso al secondo posto, conquistando anche un posto alla prossima Champions ...

