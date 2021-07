Paura a Roma, allarme bomba in piazza dei Cinquecento: “C’è un’auto sospetta” (Di giovedì 8 luglio 2021) Paura ieri nella Stazione Termini quando sono accorse le pattuglie degli artificieri per un allarme bomba, rientrato fortunatamente poco dopo. Poco prima delle 16, in piazza dei Cinquecento, è arrivata una segnalazione di un’auto sospetta chiusa, senza targa e abbandonata. Leggi anche: Roma, Paura sul Taxi: finti poliziotti (armati) picchiano e rapinano i passeggeri L’utente che ha fatto la segnalazione era in transito in piazzale dei Cinquecento e si è preoccupato molto alla vista dell’auto. Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021)ieri nella Stazione Termini quando sono accorse le pattuglie degli artificieri per un, rientrato fortunatamente poco dopo. Poco prima delle 16, indei, è arrivata una segnalazione dichiusa, senza targa e abbandonata. Leggi anche:sul Taxi: finti poliziotti (armati) picchiano e rapinano i passeggeri L’utente che ha fatto la segnalazione era in transito inle deie si è preoccupato molto alla vista dell’auto. Per ...

