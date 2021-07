Monolith Soft | profitti cresciuti del 138 | 2% grazie a Xenoblade – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 8 luglio 2021) La serieha trainato idi, facendoli crescere del 138,2% su base annua.. Grande anno per, sussidiaria di, che ha visto i suoicrescere del 138,2% su base annua, nell’anno fiscale chiuso a marzo 2021. A trainare la crescita è stato il franchise. Complessivamente, ihanno toccato quota 1.171 miliardi di yen. Si tratta del risultato migliore degli ultimi anni per la compagnia. Per confronto, durante l’anno fiscale precedente i ...

L'allora neonato tri - Crescendo è il team del sonoro per tri - Ace, che sotto l'ala di Monolith Soft ha contribuito al gioco di ruolo per Nintendo GameCube Baten Kaitos: Le Ali Eterne e L'oceano ...La serie Xenoblade ha trainato i profitti di Monolith Soft, facendoli crescere del 138,2% su base annua.. Grande anno per Monolith Soft, sussidiaria di Nintendo, che ha visto i suoi profitti ...