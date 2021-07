Milan | la Puma svela la seconda maglia | ecco l’immagine sul sito FOTO

Advertising

PianetaMilan : #Milan, la #Puma svela la seconda maglia: è già disponibile sul sito (#FOTO) - FraNasato : La seconda maglia confermata dal sito ufficiale di Puma #Milan - PierangeloFlor1 : Un po’ di tempo fa feci un tweet in cui dissi che l’unico motivo per cui mi vergognavo di tifare Milan era Puma, or… - ErenHayse : @PBPcalcio @Footy_Headlines Troppo semplice,e comunque da quando c'è Puma le maglie del milan sono sempre state inf… - domenickodg : @rflgreco @FeliceRaimondo sono andato a vedere il sito che ha proposto l'anteprima. dice questo: 'La maglia da cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Puma

Pianeta Milan

Commenta per primo S ul sito ufficiale dellaè apparsa la seconda maglia, bianca come da tradizione, che indosseranno i giocatori deldurante la prossima stagione . Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale del club, atteso nelle ...La seconda maglia del21 - 22 sarà ovviamente sempre prodotta dalla, sponsor tecnico tedesco che veste il club rossonero ormai da tre anni. Il design ricalcherà quello già visto ad Euro ...Il portale Footyheadlines.com ha pubblicato infatti le prime immagini della divisa da trasferta per la prossima stagione, la cui novità principale saranno delle piccole bardature “Afterglow“ sullo sfo ...Leggi anche -> Milan, super colpo dal Real Madrid: ha già convinto Pioli. Milan, spunta la seconda maglia: i dettagli della t-shirt. Lo scorso anno il Milan ha indossato, come seconda maglia, una t-sh ...