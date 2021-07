Mercoledì 7 Luglio 2021 – 343ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di giovedì 8 luglio 2021)Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha approvato con modifiche il ddl 2267, conversione in legge del decreto-legge 8 giugno, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Il testo passa alla Camera. Il relatore, sen. Laus (PD), ha riferito sul decreto che, nelle more dell’attuazione della delega in materia di assegno unico e universale, anticipa una misura temporanea (per il periodo dal 1°al 31 dicembre) in favore dei nuclei familiari esclusi dall’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare. L’articolo 1 elenca i requisiti ...