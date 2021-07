Matteo Berrettini è in semifinale a Wimbledon. Ora basta nostalgia del tennis degli anni Settanta (Di giovedì 8 luglio 2021) Mancava il numero dieci, si diceva. Un pensiero rivolto alla nazionale di Roberto Mancini, ma anche agli italiani del tennis. Il fuoriclasse, quello che arriva fino in fondo, l’avversario da battere. Fino a due settimane fa l’Italia sull’erba era forte ma non fortissima; nel giro di quattordici chilometri e di due notti magiche, è cambiato tutto. “It’s coming home”, cantano gli inglesi rivolgendosi al calcio, il football sta tornando a casa. Sì, ma in quella casa ci siamo anche noi. A Wembley e a Wimbledon. Nelle due cattedrali del tennis made in Uk. Matteo Berrettini è in semifinale ai ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Mancava il numero dieci, si diceva. Un pensiero rivolto alla nazionale di Roberto Mancini, ma anche agli italiani del. Il fuoriclasse, quello che arriva fino in fondo, l’avversario da battere. Fino a due settimane fa l’Italia sull’erba era forte ma non fortissima; nel giro di quattordici chilometri e di due notti magiche, è cambiato tutto. “It’s coming home”, cantano gli inglesi rivolgendosi al calcio, il football sta tornando a casa. Sì, ma in quella casa ci siamo anche noi. A Wembley e a. Nelle due cattedrali delmade in Uk.è inai ...

