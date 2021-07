L'Italia è ultima in Europa per i tempi della giustizia civile (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - L'Italia risulta ultima in Ue per i tempi della giustizia civile, in particolare per l'ultimo grado di giudizio. È quanto risulta dall'ultimo rapporto della Commissione europea sulla giustizia che si riferisce al 2019. In Italia per il terzo grado di giudizio in un processo civile ci vogliono in media 1302 giorni, 791 per il secondo e 531 per il primo. Per rendersi conto delle differenze, basti pensare che Malta, la seconda più lenta, ci mette 875 giorni per l'ultimo giudizio. Per quanto riguarda il primo grado di ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - L'risultain Ue per i, in particolare per l'ultimo grado di giudizio. È quanto risulta dall'ultimo rapportoCommissione europea sullache si riferisce al 2019. Inper il terzo grado di giudizio in un processoci vogliono in media 1302 giorni, 791 per il secondo e 531 per il primo. Per rendersi conto delle differenze, basti pensare che Malta, la seconda più lenta, ci mette 875 giorni per l'ultimo giudizio. Per quanto riguarda il primo grado di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le 5 varianti del virus che preoccupano. Epsilon l'ultima arrivata dopo la Delta. In Italia ci sono tutte #ANSA - Agenzia_Ansa : Le 5 varianti che preoccupano. Epsilon ultima arrivata dopo la Delta. In Italia ci sono tutte #ANSA - montagna02 : RT @Nellina38303549: IN ITALIA, INVECE, SI PERSEVERA! Johnson dice basta a mascherina obbligatoria e distanza - Ultima Ora - ANSA https://… - fisco24_info : L'Italia è ultima in Europa per i tempi della giustizia civile: AGI - L'Italia risulta ultima in Ue per i tempi del… - Massimi47715989 : M5S:in mattinata incontro Di Maio-Toninelli a Palazzo Madama - Ultima Ora - ANSA -