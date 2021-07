Hysaj resta in Serie A | visite mediche in corso

(Di giovedì 8 luglio 2021) Elseidè ad un passo dalla Lazio. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com la firma sul contratto arriverà nel pomeriggio dopo che si saranno svolte leche il terzino albanese sta svolgendo in questo momento.ritroverà il suo mentore, all'Empoli prima, al Napoli poi, Maurizio Sarri. Dopo il mancato rinnovo di contratto con gli azzurri è arrivato invece l'accordo con i biancocelesti: il suo ruolo sarà ancora da definire. Potrà essere impiegato sulla fascia sinistra o sulla destra come vice Lazzari.

Attesa oggi la firma d'e pure vertice per chiudere il discorso Felipe Anderson col West Ham, ... Anche sein ballo una seconda parte di ritiro a Marienfeld dall'1 al 7 agosto. Poi un'...See Felipe Anderson sono ad un passo dal biancoceleste, non si può dire altrettanto di ... Intantoin corsa per la Lazio Julian Brandt , centrocampista del Borussia Dortmund . La società ...Hysaj e la Lazio destinati a diventare "Promessi sposi" dopo che l'entourage dell'albanese ha trovato l'accordo per i biancazzurri. Si attende anche il ritorno di Felipe Anderson ...Due di questi sono stati chiusi, ovvero Felipe Anderson e Hysaj il cui arrivo a Roma è atteso nei prossimi ... in ogni caso si unirà al resto del gruppo ad Auronzo di Cadore. Per l'albanese invece ...