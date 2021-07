(Di giovedì 8 luglio 2021) Un dischetto di silicio di pochi millimetri rischia di scatenare un’altra crisi diplomatica fra Cina e Regno Unito. Una fabbrica inglese di microè diventata il nuovo pomo della discordia fra Borise Xi Jinping. Nexperia, azienda tech olandese partecipata al 100% dal colosso cinese dei semiconduttori Wingtech, ha appena acquistato Newport Wafer Fab (Nwf), produttore-leader dicon sede a Newport, in Galles. L’investimento ammonta a 87 milioni di euro e potrebbe dare a una società cinese un importante vantaggio competitivo nella corsa internazionale ai micro, ma l’ultima parola non è ancora detta. Il ...

Advertising

antoniopalmieri : •Il dialogo sorridente Luis Enrique-Chiesa •La mimica sorridente e travolgente di Chiellini con arbitri e Jordi Alb… - wireditalia : Il giornalista del metodo Boffo, l'opinionista dei 'meridionali inferiori' e del riscaldamento globale auspicato 'p… - ilfoglio_it : Oggi nel Foglio Daniele Raineri ci racconta l'indottrinamento criminale dei ragazzini della Striscia di Gaza alla g… - formichenews : Guerra dei chip, Johnson copia Draghi. Stop ai cinesi? L'articolo di @FrancescoBechis - Alexandre13734 : RT @boni_castellane: grazie allo schiavismo. Anche la Guerra d'Indipendenza non sarebbe altro che il tentativo di preservare lo schiavismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra dei

ilgazzettino.it

Nell'ultimo anno, la listaferiti sembra un bollettino di: un incidente ogni 48 ore, con 16 vittime e 215 feriti . Non mancano neanche le aggressioni ad adulti e bambini, come hanno ...I tempi breviprocessi non sono un fatto ideologico, ma tecnico, i partiti sotterrino l'ascia die trovino una soluzione comune '. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. Il ...Monza, Lissone, Carate Brianza sono in montagna? Sì se si parla di storici rifugi e bivacchi ben noti agli appassionati di montagna. Ecco dove si trova la Brianza in alta quota. C’è una Brianza che vi ...Molti dei quali proprio dal carcere di Bagram. Il carcere di Bagram, controllato dagli americani, ha fatto parte di quel sistema oscuro di abusi e impunità che ha contrassegnato tutta la guerra ...