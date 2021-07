Europei, per finale Italia-Inghilterra anche Mattarella presente a Wembley (Di giovedì 8 luglio 2021) Un tifoso più che speciale per la finale di Euro 2020 tra Italia-Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21. Come riportano diversi media Italiani, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla partita... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 luglio 2021) Un tifoso più che speciale per ladi Euro 2020 tra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21. Come riportano diversi mediani,il Presidente della Repubblica Sergiosaràalla partita...

Advertising

Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - OptaPaolo : 8 - #Jorginho ???? ha intercettato ben 8 palloni nella sfida contro la Spagna, record per un giocatore in un singolo… - SkySport : ? BONUCCI SCAMBIATO PER UN INVASORE ?? Bloccato da una steward: poi si chiarisce tutto ?? Il siparietto ?… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Francia denuncia con forza la legge anti-Lgbt dell'#Ungheria, fonte di forti tensioni tra Bruxelles e Budapest.… - Morgenstern_DW : RT @believeinmusic_: comunque la gente quest’anno segue con passione gli europei non perché “ora siamo tutti fan di uno che corre dietro un… -