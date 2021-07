Euro 2020, Mattarella vola a Wembley per la finale (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente della Repubblica sarà presente per la finale degli Europei Sergio Mattarella sarà presente tra gli spalti di Wembley per la finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra, prevista per domenica 11 luglio. A dare la notizia Ansa che ha appreso, si legge nel comunicato, la notizia da fonti del Quirinale. La notizia era nell’aria da giorni ma solo nelle ultime ore, dopo aver verificato la situazione sanitaria, visto che il Regno Unito è l’epicentro della variante Delta è stato dato il via libera. Alle fine il Capo dello Stato ha avuto “la meglio” sul ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente della Repubblica sarà presente per ladeglipei Sergiosarà presente tra gli spalti diper ladeglipeitra Italia e Inghilterra, prevista per domenica 11 luglio. A dare la notizia Ansa che ha appreso, si legge nel comunicato, la notizia da fonti del Quirinale. La notizia era nell’aria da giorni ma solo nelle ultime ore, dopo aver verificato la situazione sanitaria, visto che il Regno Unito è l’epicentro della variante Delta è stato dato il via libera. Alle fine il Capo dello Stato ha avuto “la meglio” sul ...

