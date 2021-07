Euro 2020: Bjorn Kuipers, olandese, arbitrerà la finale Italia-Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) A Wembley sarà coadiuvato dagli assistenti Sander var Roekel ed Erwin Zeinstra. Quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var il tedesco Bastian Dankert L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) A Wembley sarà coadiuvato dagli assistenti Sander var Roekel ed Erwin Zeinstra. Quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var il tedesco Bastian Dankert L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - PablodelaMac : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - Camerismo : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -